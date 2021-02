Com renovação acima de 50%, Bragantino forma elenco de 28 jogadores para o Campeonato Paraense

Com uma renovação de 60%, o Bragantino Clube do Pará definiu o elenco para disputa do Campeonato Paraense de 2021. Um total de 28 jogadores, entre novos e remanescente, fazem parte da relação que ficará à disposição do técnico Cacaio, um dos remanescente da campanha do ano passado.

Na última segunda-feira (1), o Tubarão começou os trabalhos de campo visando o jogo de estreia no Campeonato Estadual contra adversário indefinido.

Na tabela anterior, estrearia diante do Independente, em Tucurui, no Navegantão, dia 28. O Tubarão busca vaga na Série D e Copa do Brasil de 2022.

A nova composição do Tubarão é:

Técnico: Cacaio.

Auxiliar Técnico: Ivan Almeida

Preparador Físico: Anderson Oliveira

Preparador de Goleiros: Mauro César

Departamento Médico: Dr. Yuri Damasceno, Dr. Ronaldo e Dr. Gustavo Almeida.

Mordomos: Panelada e Cássio

Massagista: Latino

Jogadores

Goleiros: Deco Jr e Talles

Lateral Direito: Marcio Bacuriteua, Ivanilson e Charlinho.

Zagueiros: Ronny Taperacú, Romário, Vanilson Taperaçú (Copinho), Claudio Caça Rato e Adriano Cleiton.

Lateral Esquerdo: Werley Capanema e José Carlos.

Volantes: Ricardo Capanema, George Pitbull, Léo Caeté e Keoma

Meias: Tulio, Rodriguinho, Edicleber e Wathimem Ranney.

Atacantes: Mauro Ajuruteua, Josivan Marudá, Bruno Benicio, Carlos Neto, Marquinhos Bala, Cris Maranhense , João Victor e Hendrick Barbosa.