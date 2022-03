Bragantino e Tuna Luso empatam no jogo de ida das quartas de finais do Parazão

No fechamento dos jogos de ida das quartas de final do Parazão, Bragantino e Tuna Luso empataram em 1 a 1, na tarde deste domingo (20), no estádio Diogão. Os gols foram marcados por Lucão (contra) para os donos da casa e Paulo Rangel para a Águia do Souza.

O jogo

Desde o início do jogo, ficou nítido que o duelo seria de propostas diferentes. Em casa, o Bragantino buscava manter a posse de bola e ter a iniciativa. Já a Águia Guerreira tentava explorar os contra-ataques.

Apesar da partida ser em Bragança, foi a Tuna Luso que foi recompensada primeiro com a sua estratégia. Aos 11 minutos, Léo Rosa cobrou escanteio para a área, Fidélis desvia de cabeça, a bola bate no braço de Guly e o árbitro marca pênalti para a Lusa. Paulo Rangel converte a cobrança e abre o placar: 0 a 1.

Com o revés momentâneo, o Bragantino foi para cima da Tuna e Guly, primo do ex-volante Vanderson, ex-Paysandu, e irmão do ex-dupla Re-Pa Ilaíslon, teve a sua redenção aos 36, ainda que com uma ajudinha. O meia do Tubarão arriscou de muito longe, a bola parecia não oferecer tanto perigo. Mas Lucão desviou, tirou o goleiro Victor Lube da jogada, e marcou contra.

No segundo tempo, o cenário da partida foi diferente, com a queda de intensidade das duas equipes. O Bragantino sofria no aspecto física para continuar pressionando a Tuna, enquanto esta estava com a bola, e a Lusa tinha dificuldades para ser efetiva nos contra-ataques.

A volta

O jogo da volta ocorre na próxima quarta-feira (23), às 15h, no Estádio do Souza, com o mando da Tuna Luso. Com o empate no primeiro duelo, qualquer igualdade na segunda partida leva o confronto para a disputa de pênaltis. Quem vencer no tempo normal, avança para as semis.

Ficha técnica

Bragantino x Tuna Luso

Data: domingo (20/03/2022)

Local: Estádio Diogão

Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes

Assistentes: Barbara Roberta Costa Loiola e Rafael Ferreira Vieira

Gols: Paulo Rangel (TUN) e Lucão - contra (BRA)

Bragantino: Valentim; Davi Caça-Rato, Rony Taperaçu, Cláudio Caça-Rato e Werley Capenema; Rodrigo Chaves, Biriba (Walker), Guly; Luís Ricardo (Wesley), Mateus Sabiá, Raí Teles (Marudá).

Técnico: Marquinhos Taíra.

Tuna Luso: Victor Lube; Léo Rosa, Romário, Lucão e Edinaldo; Dutra Paraíba (Luan), Fidelis (Pulga), Kauê, Kaique; Neto Ribeiro (Araújo) e Paulo Rangel.

Técnico: Emerson Almeida.