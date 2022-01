Bragantino arranca empate contra o Ceará pela primeira rodada da Copinha

O Bragantino estreou na tarde desta quarta-feira (5) na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida, contra o Ceará, ocorreu no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, interior de paulista. O Tubarão arrancou o empate no último lance do jogo e a partida terminou em 1 a 1.

No primeiro tempo as duas equipes buscaram o gol, mas sem grandes riscos. Já na etapa final o Vovô abriu o placar com João Victor, aos cinco minutos. Em um contra-ataque vindo do meio de campo, o jogador estava livre entre dois zagueiros do Bragantino para chutar direto para o gol.

Aos 43 minutos o Tubarão perdeu uma grande oportunidade de igualar o placar: o goleiro do Ceará, Davi Schneider, saiu errado e foi expulso após tocar na bola fora da área. Na cobrança de falta, o Braga acabou perdendo jogando a bola em cima do goleiro reserva.

Mas em cobrança de escanteio, aos 52 minutos do segundo tempo, Bruninho igualou o placar no bate e rebate da bola e manteve o grupo nivelado. Após o empate Bragantino e Ceará estão empatados em segundo lugar com um ponto. Em primeiro está a equipe do São Bernardo, com três pontos e uma vitória sob o lanterna Paulista.

O próximo desafio do Bragantino será contra o Paulista, sábado (8), às 13h, novamente no estádio Jayme Cintra.