Bragantino anuncia seis contratações para a temporada de 2022

O Bragantino anunciou a contratação de seis jogadores para a temporada 2022. Sob comando do técnico Rogerinho Gameleira, o Tubarão contratou o meia-atacante Emerson Bacas, o goleiro Deivisson Ferrari, o zagueiro Matheus Vila, o lateral-direito Jorge Pet, o atacante Bruno Biriba e o zagueiro Leo Timboteua.

Com 27 anos, o meia-atacante Emerson Bacas estava no Taubaté-SP. Ele ainda jogou Fluminense (s19), Luverdense, Paulista -SP, Porto Velho, Fast Club-AM e no time espanhol, Cádiz.

Já o goleiro Deivisson Ferrari tem 28 anos e estava no GAS-RR.

Com 29 anos, o zagueiro Matheus Vila veio do Fluminense do Itaum. Ele também jogou no Anápolis-GO, América - RJ, Oeste – SC, além de ter passagem pelo Negeri Sembilan, da Malásia.

O lateral-direito Jorge Pet tem 22 anos e é paraense. Ele começou no Remo. Depois jogou no Sport Belém, Independente de Tucuruí, Cametá e Imperatriz-MA.

O atacante Bruno Biriba tem 22 anos e jogou no Rio Grande, Atlético Batistense, Cascavel, e também no Parauapebas.

O zagueiro Léo Timboteua tem 23 anos e jogou no Paragominas, Carajás, Desportiva Paraense e Atlético Paraense.