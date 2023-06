Braga x Porto: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (04/06) pela Taça de Portugal

As equipes Braga x Porto disputam neste domingo (04/06) a final da Taça de Portugal. O jogo tem início às 13h15 (horário de Brasília), no Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras, Portugal. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Braga x Porto ao vivo?

A partida Braga x Porto pode ser assistida ao vivo pela ESPN 3 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 13h15 (horário de Brasília).

Como Braga x Porto chegam para o jogo?

Nas rodadas anteriores da Taça de Portugal, Porto derrotou Anadia por 6 a 0, Mafra por 3 a 0, Arouca por 4 a 0 e Acadêmico de Viseu por 1 a 0. Nas semifinais, o time eliminou Famalicão com uma vitória de 2 a 1 e outra de 3 a 2.

Braga inicinou na terceira rodada da competição com uma vitória de 2 a 1 sobre Felgueiras. Em seguida, eliminou Moreirense por 2 a 1, Vitória de Guimarães por 3 a 2 e Benfica nos pênaltis após empate de 1 a 1. Já nas semifinais, a equipe venceu Nacional após vitória de 5 a 0 e empate de 2 a 2.

Prováveis Escalações

Braga: Matheus; Víctor Gómez, Tormena, Niakaté (Oliveira) e Rodrigo Gomes; Al-Musrati, Pizzi (Castro); Iuri Medeiros, André Horta e Ricardo Horta; Abel Ruiz. Técnico: Artur Jorge.

Porto: Diogo Costa; Pepê Aquino, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Eustáquio, Uribe, Galeno; Evanilson e Taremi. Técnico: Sergio Conceição.

FICHA TÉCNICA

Braga x Porto

Taça de Portugal

Local: Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras, Portugal

Data/Horário: 04 de junho de 2023, 13h15