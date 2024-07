Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (17/07) pelo Brasileirão

Botafogo x Palmeiras se enfrentam hoje, quarta-feira (17/07), pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Tv Globo e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo acumula 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados e 14 gols sofridos no Brasileirão. O Fogão é líder do campeonato brasileiro e vem de uma vitória importante fora de casa. O clube carioca não perde há cinco jogos, vai enfrentar um concorrente que tem o mesmo numero de pontos e que também briga pela liderança.

Já o Palmeiras soma 33 pontos,10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 25 gols marcados e 12 gols sofridos. O Porco é o vice-líder do campeonato e vem de uma vitória por 3 a 1 contra o Atlético-GO. O clube vai ao Rio de Janeiro com a difícil missão de ganhar o líder do competição e assumir a liderança.

VEJA MAIS

Botafogo x Palmeiras: prováveis escalações

Botafogo: John; Damián Suárez, Bastos (Lucas Halter), Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Data/Horário: 17 de julho de 2024, 21h30

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)