Botafogo x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (22/03)

Botafogo x Novorizontino disputam hoje, sábado (22/03), um jogo amistoso. A partida está programada para as 16h15 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Botafogo x Novorizontino ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Botafogo perdeu para o Flamengo por 1 a 0, empatou com o Boavista por 1 a 1, perdeu para o Racing por 2 a 0 duas vezes e foi superado pelo Vasco por 1 a 0.

Já o Novorizontino passou por um empate sem gols com o Guarani, uma vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol, outra de mesmo placar contra o Botafogo SP, uma vitória de 3 a 1 sobre o Rio Branco e uma derrota de 1 a 0 para o São Paulo.

Botafogo x Novorizontino: prováveis escalações

Botafogo: Sem informações.

Novorizontino: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Novorizontino

Amistoso

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 22 de março de 2025, 16h15