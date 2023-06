Botafogo x Magallanes: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (29/06) pela Copa Sul-Americana

As equipes Botafogo x Magallanes disputam nesta quinta-feira (29/06) a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo começará às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Magallanes ao vivo?

A partida Botafogo x Magallanes pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Botafogo x Magallanes chegam para o jogo?

Botafogo lidera o Grupo A com 2 vitórias, 3 empates, 9 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Magallanes é o lanterna e soma 3 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos.

Durante a primeira rodada da fase de grupos, Botafogo empatou com Magallanes por 2 a 2.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido (Rafael), Adryelson, Cuesta, Hugo; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos (Gustavo Sauer), Tiquinho Soares, Luís Henrique (Victor Sá). Técnico: Luís Castro.

Magallanes: Gastón Rodriguez; Vásquez, Vilches, Espinoza e Berardo; Canales, Villanueva e Aránguiz; Julián Alfaro, Yorman Zapata e Felipe Flores. Técnico: Mario Salas.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Magallanes

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 29 de junho de 2023, 21h