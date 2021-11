Botafogo x Confiança pela Série B: prováveis times, desfalques e onde assistir

Nesta quarta-feira, às 19h, Botafogo e Confiança se enfrentam no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 33ª rodada da Série B. O Alvinegro vai atrás de mais um triunfo em seus domínios e espera um tropeço do Coritiba para assumir a liderança do campeonato. Já o Dragão, espera uma vitória para continuar na briga pela permanência na segunda divisão.

O Botafogo sofreu uma grande baixa para o confronto. Um dos principais destaques da equipe na temporada, Chay se lesionou na última partida, contra o Goiás. Enderson Moreira terá que ‘quebrar a cabeça’ para substituir o jogador, que tem oito gols e sete assistências no campeonato. O meia-atacante está fora do jogo e não tem prazo de recuperação definido.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Confiança

Campeonato Brasileiro Série B - 33ª rodada

Data e horário: 03/11/2021, ás 19h

Local: Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde assistir: Premiere e tempo real pelo LANCE!

PROVÁVEIS TIMES

BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)

Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo; Barreto, Pedro Castro e Luiz Henrique; Ronald, Marco Antônio e Rafael Navarro.

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Diego Loureiro, Diego Gonçalves, Marco Antônio, Barreto, Carli, Carlinhos e Pedro Castro

Fora: Gatito e Chay

CONFIANÇA (Técnico: Luizinho Lopes)

Rafael Santos, Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Vinícius Barba, Rafael Vila, Álvaro e Ítalo; Willians Santana e Hernane Brocador (Lohan).

Suspensos: Madison

Pendurados: Nirley, Isaque, Neto Berola, Hernane Brocador, Madison, Jonathan Bocão e Adalberto

Fora: Everton, Nery Bareiro, Jhemerson e Robinho (lesionados) e Madison (suspenso).