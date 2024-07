Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (30/07) pela Copa do Brasil

Botafogo x Bahia se enfrentam hoje, terça-feira (30/07), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil . O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e Sportv, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo entrou na terceira fase da competição, eliminou o Vitória com dois triunfos e avançou para as oitavas.

Já o Bahia, passou pelo Moto Club, eliminou o Caxias e superou o Criciúma para poder chegar nas oitavas da competição.

Botafogo x Bahia​: prováveis escalações

Botafogo:John; Damián Suárez, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Tchê Tchê (Igor Jesus), Luiz Henrique; Savarino, Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Cuesta [Kanu] e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Bahia

Copa do Brasil

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Data/Horário: 30 de julho de 2024, 21h30

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)