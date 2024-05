Botafogo-SP x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/05) pela Copa do Brasil

Botafogo SP x Palmeiras disputam hoje, quinta-feira (23/05), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Botafogo SP x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas anteriores da Copa do Brasil, Botafogo SP venceu Nova Venécia e Anápolis, ambos por 2 a 1.

Palmeiras ainda não jogou na competição. No Brasileirão, a equipe soma 1 vitória, 2 empates e 1 derrota.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Palmeiras por 2 a 1.

Botafogo-SP x Palmeiras: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke (Rocha), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael (Aníbal), Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Lázaro, Estêvão e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo-SP: Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Wallison, Matheus Barbosa, João Costa e Patrick Brey; Emerson Negueba, Alex Sandro (Leandro Pereira) e Douglas Baggio. Técnico: Paulo Gomes.

FICHA TÉCNICA

Botafogo SP x Palmeiras

Copa do Brasil

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data/Horário: 23 de maio de 2024, 19h