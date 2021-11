Botafogo inicia conversas com a mesma fornecedora do Remo para a temporada 2022

Mudanças à vista? O Botafogo pode ter um novo fornecedor de material esportivo para a temporada 2022. Com o contrato com a Kappa encerrando em dezembro, o Alvinegro recebeu uma proposta e tem conversas ainda em estágio inicial com a Volt.

A marca italiana, que patrocina o Botafogo desde 2019, pode estar de saída. Internamente, a companhia não é unanimidade no que diz respeito a uma renovação. O Botafogo, vale ressaltar, possui uma "cláusula de preferência" junto à Kappa até o fim do ano, que pode cobrir propostas de qualquer outra empresa neste período.

A Volt fez esse contato inicial, o Alvinegro se interessou e, desde então, negócios ainda embrionários estão acontecendo. O Alvinegro seria o carro-chefe da empresa brasileira para a temporada 2022.

Os uniformes da companhia são feitos a partir de garrafas plásticas recicladas. No Brasil, eles patrocinam América-MG, Botafogo-SP, Figueirense, Remo e CSA.

O contato entre Botafogo e Volt foi intensificado quando Lênin Franco foi participar da Confut, conferência realizada em Maceió no fim do mês passado. Lá, o Diretor de Negócios do Alvinegro encontrou com representantes da marca, o que foi importante para essas conversas iniciais.

Vale ressaltar que isso não quer dizer que uma renovação com a Kappa está completamente descartada por parte do Botafogo. O Alvinegro tem as diferentes possibilidades na mesa e deve definir qual caminho seguir nas próximas semanas.