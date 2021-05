Botafogo faz ação e envia novo uniforme a Rafaella Santos, irmã de Neymar

O Botafogo busca ações de marketing para divulgar o novo uniforme II, na cor preta. Na noite do último sábado, Rafaella Santos, irmã de Neymar, do Paris Saint-Germain, recebeu a camisa com uma mensagem do clube e divulgou nas redes sociais.

+ Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoA influenciadora digital publicou um story no próprio perfil do Instagram divulgando a camisa e marcando o perfil do Botafogo. A intenção do clube é propagar a camisa com perfis famosos. Vale lembrar que Rafaella possui 5,5 milhões de seguidores na redes social.

Essa foi uma das primeiras pessoas famosas a receber a nova camisa. Antes, o Botafogo havia enviado o uniforme a influenciadores digitais famosos dentro da própria torcida - como páginas de Twitter, youtubers etc.

Rafaella Santos é assumidamente torcedora do Botafogo. Em outras oportunidades, afirmou no próprio Instagram que torce para o Alvinegro e já publicou stories acompanhando jogos.

Story de Rafaella Santos (Foto: Reprodução)

ZECA PAGODINHO TAMBÉM RECEBEOutro famoso que recebeu o uniforme foi Zeca Pagodinho. O cantor, também torcedor do Botafogo, divulgou a camisa e agradeceu ao clube de General Severiano em sua conta do Twitter.