Botafogo confirma dívida com elenco, mas afirma que antecipou premiações

O Botafogo realmente tem dívidas com o elenco da atual temporada. Em nota divulgada ontem, o Alvinegro confirmou o atraso em parte dos vencimentos: direitos de imagem estão em aberto, enquanto CLT está, em suma maioria, quitada. Este foi o motivo para o começo de uma "lei do silêncio" adotada por jogadores e membros da comissão técnica.

O clube informou que 17 pessoas, entre jogadores e comissão, recebem direitos de imagem. O valor referente ao pagamento destas quantias está depositado, de acordo com o Alvinegro, em juízo à espera de liberação.

No que diz respeito à CLT, o Botafogo tem um acordo com o Sindeclubes que garante o pagamento de 60 salários mínimos - pouco mais de R$ 71 mil - a cada jogador. Na nota, o clube diz que apenas três atletas recebem valores acima do citado, e que as quantias que sobram estão em aberto.

Por isto, o Botafogo adiantou R$ 600 mil em premiações por resultados dentro de campo ao elenco nos últimos dois meses.

NOTA DO BOTAFOGO

"O Botafogo sempre foi transparente quanto à realidade financeira e vem mantendo diálogo permanente com os jogadores, informando os movimentos internos em busca de soluções.

Transparência:

1) Todos os colaboradores (incluindo os atletas) que recebem até 60 salários mínimos estão em dia com os seus vencimentos. Três atletas que recebem acima deste valor ainda aguardam a parte complementar.

2) 17 atletas estão com direitos de imagem em atraso aguardando decisão judicial. O valor, suficiente para estes ajustes e para o pagamento da folha de novembro, encontra-se depositado em juízo à espera da liberação dos magistrados. Descumprimento de ordem judicial é impensável.

3) Ciente da importância do momento, o Botafogo antecipou aos atletas R$ 600 mil reais de premiação futura nos últimos 60 dias.

O Botafogo respeita a manifestação dos atletas e destaca todos os esforços de reestruturação administrativa envidados desde o início da gestão, além da parceria com o SindeClubes e o MPT, que nos permitiram chegar até este mês sem atrasos salariais.

Botafogo de Futebol e Regatas"