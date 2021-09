Botafogo: Chay já aparece no BID e está liberado para enfrentar o Remo na Série B

O Botafogo fechou a compra em definitivo de Chay e o atleta, agora, pertence ao clube alvinegro até 2024. O nome do jogador já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e Chay já pode atuar pelo Botafogo na próxima partida, contra o Remo.

Como Chay estava emprestado ao Botafogo pela Portuguesa-RJ, seu contrato com o clube teve que ser rescindido para obter o novo contrato de compra. Sendo assim, o Alvinegro tinha até sexta-feira, véspera da partida, para conseguir regularizar a situação do atleta. O caso foi resolvido nesta quarta-feira, e o atacante vai a campo na próxima partida.

Chay é o destaque do Botafogo nesta Série B. O atacante é o artilheiro da equipe na competição, com 8 gols marcados. O artilheiro também contribuiu com 3 assistências para gols nesta temporada.