Botafogo anuncia contratação do meia El Arouch, promessa do Lyon, da França

O Botafogo oficializou na tarde desta quarta-feira a contratação do meia Mohamed El Arouch, de 20 anos, que chega do Lyon, da França. O jogador franco-marroquino assinou contrato definitivo com o clube carioca até junho de 2026.

El Arouch já estava no Rio de Janeiro desde o início de agosto, tendo sido integrado ao elenco alvinegro. O atleta é mais um reforço que chega ao Botafogo por meio da Eagle Football, empresa multi-clubes do empresário John Textor, que também é acionista majoritário do time brasileiro. Com praticamente toda a sua formação e trajetória no Lyon, El Arouch era visto como uma das maiores promessas recentes do clube francês.

Apesar do potencial, o jovem jogador enfrentou dificuldades em sua evolução devido a seguidas lesões, o que prejudicou sua sequência em campo. Além disso, a falta de minutos gerou problemas extracampo, impactando seu desenvolvimento. Diante dessa situação, John Textor sugeriu que El Arouch encontrasse novas oportunidades no Brasil, ideia que agradou ao jogador.

A transferência do meia para o Botafogo contou com o aval tanto da Eagle Football quanto da diretoria do clube carioca. Embora sua posição de origem seja como meia, El Arouch também tem a versatilidade para atuar como segundo volante e até pelo lado esquerdo do ataque.

O reforço é visto como uma aposta para o futuro do Botafogo, que espera ajudar El Arouch a reencontrar o bom futebol e consolidar-se no elenco alvinegro.