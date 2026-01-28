Borussia x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/01) pela Champions League

Borussia Dortmund x Inter de Milão disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo iniciará às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia Dortmund x Inter ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Inter de Milão ocupa a 14° posição da Champions League e acumula um total de 4 vitórias, 3 derrotas, 13 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Borussia está em 16° lugar na Liga dos Campeões e soma 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 19 gols marcados e 15 gols sofridos.

VEJA MAIS

Borussia x Inter de Milão: prováveis escalações

Borussia: Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Adeyemi, Brandt; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Técnico: Cristian Chivu.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Internazionale

Champions League

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h