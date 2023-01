Bologna x Spezia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (27/01) pelo Campeonato Italiano

As equipes Bologna x Spezia disputam nesta sexta-feira (27/01) a 20° rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bologna x Spezia ao vivo?

A partida Bologna x Spezia pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como Bologna x Spezia chegam para o jogo?

Bologna ocupa a 12° posição do Campeonato Italiano com 6 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 24 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Spezia está em 15° lugar na competição e soma 4 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 17 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Prováveis escalações

Bologna: Skorupski; Posch, Soumamoro, Lucumi, Lykogiannis; Moro; Orsolini, Ferguson, Schouten, Soriano; Aebischer. Técnico: Thiago Motta.

Spezia: ​Dragowski; Ampadu, Kiwior e Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ekdal e Bastoni; Verde e Nzola. Técnico: Luca Gotti.

FICHA TÉCNICA

Bologna x Spezia

Campeonato Italiano

Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha

Data/Horário: 27 de janeiro de 2023, 14h30