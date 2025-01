Boavista x Casa Pia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (20/01) pela Liga Portugal

Boavista x Casa Pia disputam hoje, segunda-feira (20/01), a 18° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio do Bessa Século XXI, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Boavista x Casa Pia ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Casa Pia é a 7° colocada da Liga Portugal e acumula 6 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 19 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da competição.

Já Boavista está na lanterna do Campeonato Português e soma 2 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 11 gols amrcados e 26 gols sofridos. A equipe não vence há 7 rodadas.

Boavista x Casa Pia: prováveis escalações

Boavista: Sem informações.

Casa Pia: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Boavista x Casa Pia

Campeonato Português

Local: Estádio do Bessa Século XXI, em Porto, Portugal

Data/Horário: 20 de janeiro de 2025, 17h15