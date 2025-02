Boavista x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/02) pelo Campeonato Carioca

Boavista x Botafogo disputam hoje, sábado (15/02), a 10° rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Boavista x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Botafogo é o 6° colocado do Campeonato Carioca e acumula 4 vitórias, 5 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Boavista ocupa a 10° posição e soma 1 vitória, 7 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 7 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 7 empates pelo Campeonato.

VEJA MAIS

Boavista x Botafogo: prováveis escalações

Boavista: Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Sheldon, Xandão, Mascarenas; Marthã, Mateus, Leandrino, William Oliveira; Marcos Paulo e Vitor. Técnico: Lito Vidigal.

Botafogo: John; Vitinho, Danilo Barbosa, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Allan e Marlon Freitas; Matheus Martins, Igor Jesus e Savarino. Técnico: Claudio Caçapa.

FICHA TÉCNICA

Boavista x Botafogo

Campeonato Carioca

Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ)

Data/Horário: 15 de fevereiro de 2025, 19h