Betis x Chelsea: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Liga Conferência hoje (28/05)

Real Betis x Chelsea disputam hoje, quarta-feira (28/05), a final da Liga Conferência. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Betis x Chelsea ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chelsea liderou invicto a primeira fase da Liga Conferência, venceu todas as 6 partidas que jogou e acumulou um total de 26 gols marcados e 5 gols sofridos. Em seguida, a equipe eliminou o Copenhague, após vitória de 2 a 1 e outra de 1 a 0; e a Légia Varsóvia, com uma vitória de 3 a 0 e uma derrota de 2 a 1. Nas semifinais, o time superou Djurgarden com uma vitória de 4 a 1 e outra de 1 a 0.

Já o Real Betis terminou em 15° lugar e acumulou um total de 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos. Nas etapas seguintes, a equipe venceu o Vitória SC, com um empate de 2 a 2 e uma vitória de 4 a 0; e superou a Jagiellonia, após uma vitória de 2 a 0 e um empate de 1 a 1. Por fim, nas semifinais, a equipe eliminou Fiorentina após uma vitória de 2 a 1 e um empate de 2 a 2.

Betis x Chelsea: prováveis escalações

Betis: Adrian; Sabaly, Marc Batra, Natan e Ricardo Rodríguez; Johnny, Pablo Fornals e Isco; Antony, Jesús Rodriguez e Cédric Bakambu. Técnico: Manuel Pellegrini.

Chelsea: Filip Jorgensen; Recce James (Acheampong), Adarabioyo, Levi Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Noni Madueke; Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

FICHA TÉCNICA

Real Betis x Chelsea

Conference League

Local: Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia

Data/Horário: 28 de maio de 2025, 16h