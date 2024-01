Besiktas x Kasimpasa: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (05/01) pelo Campeonato Turco

Besiktas x Kasimpasa disputam nesta sexta-feira (05/01) a 19° rodada do Campeonato Turco. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), no Estádio Vodafone Park, em Istambul, Turquia. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Besiktas x Kasimpasa ao vivo?

A partida Besiktas x Kasimpasa​​ poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Besiktas x Kasimpasa chegam para o jogo?

Hatayspor é o 11° colocado do Campeonato Turco com 4 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 24 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Besiktas ocupa a 6° posição e acumula 8 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 23 gols marcados e 22 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Besiktas x Kasimpasa: prováveis escalações

Kasimpasa: Erce Kardesler, Kerim Alici, Guy Kilama, Nikola Maksimovic, Engin Aksoy, Görkem Saglam, Giorgi Aburjania, Fisayo Dele-Bashiru, Renat Dadashov, Carlos Strandberg, Rigoberto Rivas.

Besiktas: Mert Gunok, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Semih Kilicsoy.

FICHA TÉCNICA

Besiktas x Kasimpasa

Campeonato Turco - Süper Lig

Local: Estádio Vodafone Park, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 05 de janeiro de 2024, 14h