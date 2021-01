Bertozzi diz que Flamengo precisa confiar em Ceni: 'Não dá para ficar vivendo no passado do Jorge Jesus'

Campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2019, o Flamengo não conseguiu se encontrar na temporada 2020/21. Após a saída de Jorge Jesus para o Benfica, de Portugal, o Rubro-Negro apostou em Domènec Torrent e, agora, em Rogério Ceni, mas ainda busca encontrar a melhor forma.

Eliminado da Copa do Brasil e Libertadores, restou somente o Brasileirão pela frente. No entanto, o Flamengo não venceu nas últimas duas rodadas e, na última quarta-feira, foi derrotado no clássico contra o Fluminense, de virada, e as críticas sobre Rogério Ceni aumentaram.

Para o comentarista Leonardo Bertozzi, da ESPN Brasil, o Flamengo esquecer o que viveu com Jorge Jesus e seguir em frente. O jornalista lembrou o erro que o São Paulo cometeu após a saída de Muricy Ramalho e ressaltou que o Rubro-Negro precisa dar continuidade ao trabalho de Rogério Ceni para não cometer o mesmo erro.

- O Flamengo não pode repetir o erro que o São Paulo cometeu quando Muricy Ramalho deixou o clube. Não dá para ficar vivendo no passado do Jorge Jesus. Rogério Ceni tem que ser cobrado mas precisa haver continuidade do trabalho - disse Bertozzi.

- Não dá para falar que o Ceni era o técnico com potencial de ser treinador de Seleção Brasileira e hoje ser um técnico que só funciona na parte de baixo da tabela - completou.

O Flamengo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro com 49 pontos e está sete pontos do líder São Paulo, com um jogo a menos. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Ceará, no Maracanã, em jogo válido pela 29ª rodada.