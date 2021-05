Benítez e Daniel Alves não treinam e devem desfalcar o São Paulo na estreia do Brasileiro

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (27), no CT da Barra Funda, para iniciar as preparações para a estreia no Brasileirão, neste sábado (29), contra o Fluminense. No treino, Daniel Alves e Benítez não participaram das atividades no campo com o resto do elenco e devem seguir desfalcando a equipe pela terceira partida seguida.

CONFIRA A TABELA E SIMULE O RESULTADO DOS JOGOS DO BRASILEIRÃO 2021!

Os dois jogadores se lesionaram na mesma partida, no primeiro jogo da final do Paulistão, fora de casa, contra o Palmeiras, na última quinta-feira (20).

Daniel Alves sentiu dores no joelho, deixando a partida antes mesmo do fim do primeiro tempo. Benítez, por sua vez, sofreu com um estiramento no músculo da coxa, deixando o jogo no intervalo.

Lesionados, ambos desfalcaram o Tricolor na decisão do estadual, na qual o time se sagrou campeão, e na última rodada da fase de grupos da Libertadores, na última terça-feira (25), contra o Sporting Cristal, do Peru.

Ainda em processo de recuperação, os dois atletas devem ficar de fora da partida de estreia da equipe no Campeonato Brasileiro de 2021, contra o Fluminense.

A bola rola a partir das 21h deste sábado (29), no Morumbi. Embalado após a conquista do Campeonato Paulista, o São Paulo chega forte para a competição, sendo um dos candidatos à briga pelo título.