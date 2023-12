Benfica x Famalicão: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (29/12) pelo Campeonato Português

Benfica x Famalicão disputam hoje, sexta-feira (29/12), a 15° rodada do Campeonato Português. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Benfica x Famalicão ao vivo?

A partida entre Benfica x Famalicão será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Benfica x Famalicão chegam para o jogo?

Benfica é o 2° colocado do Campeonato Português e soma 10 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 25 gols marcados e 10 gols sofridos. O time está invicto há 13 rodadas da competição.

Famalicão ocupa a 7° posição com 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados e 15 gols sofridos. A equipe somou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota em seus últimos jogos.

Benfica x Famalicão: prováveis escalações

Benfica: Adan; Esgaio, Diomande, Inacio; Matheus, Morita, Hjulmand, Paulinho; Pote, Gyokeres, Edwards.

Famalicão: Costa; Sanchez, Pedro, Pepe, Mendes; Jaime, Varela, Eustaquio, Pepe; Taremi, Evanilson.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Famalicão

Campeonato Português

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 29 de dezembro de 2023, 15h45