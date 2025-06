Bayern x Auckland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/06) pelo Mundial de Clubes

Bayern de Munique x Auckland City disputam hoje, domingo (15/06), a 1° rodada do Mundial de Clubes. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bayern x Auckland City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Bayern goleou Heidenheim por 4 a 0, superou o Mainz por 3 a 0, empatou com o Leipzig por 3 a 3, venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 e goleou o Hoffenheim por 4 a 0.

Já Auckland City passou por um empate de 2 a 2 com East Coast Bays, goleou Manurewa por 5 a 2, venceu Auckland United por 1 a 0, goleou West Coast Rangers por 5 a 2 e venceu Onehunga por 4 a 0.

VEJA MAIS

Bayern de Munique x Auckland: prováveis escalações

Bayern: Neuer; Laimer, Jonathan Tah, Stanisic, Guerreiro, Kimmich; Pavlovic, Muller, Olise; Gnabry e Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Auckland: Tracey; Lagos, Mitchell, Boxall, Lobo; Ilich, Garriga, Yoo; Manickum, Bevan, Zeb. Técnico: Albert Riera.

FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x Auckland City

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio, EUA

Data/Horário: 15 de junho de 2025, 13h