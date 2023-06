Bayern oferece R$365 milhões para contratar Harry Kane e Tottenham pede valor maior

O Bayern de Munique apresentou ao Tottenham a proposta de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 365 milhões), além de bônus, para contratar o atacante Harry Kane. O valor foi considerado insuficiente pelo clube inglês, que pede, no mínimo, 100 milhões de libras (R$ 610 milhões) para abdicar do camisa 10.

Segundo o jornal "The Athletic", esta foi a primeira proposta oferecida pelo clube alemão, eleito por Kane como o clube favorito para seguir na nova temporada. Com o valor abaixo do esperado, os Spurs afirmaram que não aceitarão este tipo de quantia por Kane, um dos destaques da equipe.

O contrato do camisa 10 com o Tottenham encerra em 2024, podendo assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro do próximo ano. De acordo com informações do jornal inglês "The Telegraph", o atacante não pretende renovar para seguir por mais uma temporada com os Spurs.