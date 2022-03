Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (30/03) pela Champions League feminina

As equipes Barcelona x Real Madrid entraram em campo às 13h45 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (30/03), para disputar as quartas de final da Champions League feminina. A partida ocorre no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Barcelona x Real Madrid ao vivo?

A partida Barcelona x Real Madrid já pode ser assistida ao vivo pelo canal de Youtube DAZN e pelo serviço de streaming DAZN.

Como Barcelona x Real Madrid chegaram para o jogo?

Barcelona venceu a partida de ida por 3 a 1, o que lhe garante a vitória caso empate hoje.

No campeonato espanhol feminino, o Barcelona acumula 75 pontos, enquanto que o Real Madrid acumula 47.

O Real precisa vencer por dois gols de diferença para poder avançar

Até o final desta edição, o Barcelona estava vencendo por 5 a 2.

Ficha técnica - Barcelona x Real Madrid

Champions League feminina

Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Data/horário: 30 de março de 2022, às 13h45