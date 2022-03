Barcelona terá limite salarial negativo de R$ 797 milhões

O Barcelona é o único time com limite salarial negativo em todas as duas divisões do Campeonato Espanhol, a La Liga. O atual saldo do time está em € 144 milhões negativos, ou R$ 797 milhões. Entenda como isto afeta o time:

VEJA MAIS

A La Liga divulgou nesta segunda os Limites de Custos com Plantel Esportivo (LCDP) de todos os 42 clubes da primeira e segunda divisão do Campeonato Espanhol. O Barcelona é o único time da lista com saldo negativo, calculado em € 144 milhões negativos, valor equivalente a R$ 797 milhões, R$ 1,3 bilhão a menos que seu LCDP anterior.

O que é e como funciona o LCDP

O LCDP é a quantidade que cada clube da La Liga pode gastar em jogadores, corpo técnico e preparadores físicos da equipe principal. O limite também abrange custos com filiais, base e similares, além de despesas variáveis, como seguro social, gastos de contratação, acordos coletivos e amortizações.

Este mecanismo administrativo é a forma escolhida pela La Liga para garantir que os clubes cumpram suas obrigações financeiras e tenham expectativas de lucros que garantam suas sobrevivências no futuro.

Como o Barcelona será afetado

A redução significa que o Barcelona não poderá gastar com novos salários e precisará criar novas fontes de receita, aumentar as que já tem ou se demitir alguns jogadores e funcionários. Essa limitação reflete a sua delicada situação financeira.

"Os valores negativos do Barcelona significam que o time estimou menos perdas do que teve. Não significa nada a respeito das contratações desta temporada, mas sim que vai estar mais limitado nas seguintes, a não ser que haja ganhos de capital e benefícios" explicou Javier Gómez, diretor-geral corporativo da La Liga.

Como estão os limites salariais de outros times

O Real Madrid é a equipe com maior LCDP, avaliada em € 739 milhões, resultado que veio após o time não ter investido nada durante a janela de inverno.

Após o Real Madrid, o Sevilla vem em segundo lugar, com € 199 milhões, e o Atlético de Madrid em terceiro, com € 161 milhões.