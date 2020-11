Barcelona cobra mais de R$ 60 milhões de Neymar, diz jornal

O Barcelona cobra 10,2 milhões de euros (R$ 64,7 milhões) de Neymar, segundo o jornal “El Mundo” desta quarta-feira. Uma inspeção feita pelo Ministério da Fazenda espanhol concluiu que o clube culé calculou mal o pagamento dos impostos ao atacante e pagou mais dinheiro do que deveria ao brasileiro. Abre-se mais um novo capítulo judicial na história de ambas as partes.

O Barcelona reteve menos imposto do que o devido durante a passagem do craque do Paris Saint-Germain pela Catalunha. O clube fez uma reclamação ao atleta por meio do processo de “pagamento indevido”. Caso a situação não se regularize, a Agência Tributária irá tratar esse dinheiro como uma doação da instituição ao jogador.

Neymar já desistiu de um retorno para a equipe blaugrana nos próximos anos e pretende seguir carreira em Paris. O brasileiro é a pessoa física que mais deve a Fazenda da Espanha com valor que chega a 34,6 milhões de euros (R$ 219,5 milhões).