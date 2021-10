Barça escolhe Barjuan como técnico interino após demissão de Koeman

O Barcelona escolheu Sergi Barjuan, treinador de seu time "B", como técnico interino após a saída de Ronald Koeman, informou o time espanhol em um comunicado nesta quinta-feira (27).

O holandês Koeman foi demitido depois da derrota de 1 a 0 para o Rayo Vallecano nesta quarta-feira (27), sua quarta em seis jogos em todas as competições.

"(Barjuan) assumirá o comando temporário da administração técnica do elenco principal. Sua posição interina como técnico do time principal terminará assim que o clube tiver contratado um técnico de período integral para substituir o demitido Ronald Koeman", disse o time em um comunicado.

O ex-meio-campista Xavi, que teve uma carreira de 17 anos repleta de troféus no Barça e atualmente treina o time catari Al Sadd, é visto por muitos como um nome provável para assumir o time de forma permanente.

O Barcelona disse que o presidente Joan Laporta apresentará Barjuan oficialmente ao time principal ainda nesta quinta-feira (28) no campo de treinamento Ciutat Esportiva.

Barjuan será apresentado à mídia na sexta-feira (29), e depois se concentrará na tarefa de preparar a equipe para o confronto com o Alavés pela liga espanhola, no qual o clube catalão tentará evitar uma terceira derrota seguida no campeonato.

O time está na nona colocação com 15 pontos em 10 jogos, e na Liga dos Campeões enfrenta uma partida crucial fora de casa contra o Dynamo de Kiev no dia 2 de novembro, no qual perder criaria o risco sério de não chegar à próxima fase.