Bahia x CRB: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (22/03) pela Copa do Nordeste

As equipes Bahia x CRB disputam nesta quarta-feira (22/03) a 8° rodada da Copa do Nordeste. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x CRB ao vivo?

A partida Bahia x CRB pode ser assistida ao vivo pelo Nosso Futebol, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Bahia x CRB chegam para o jogo?

Bahia é o vice-lanterna do Grupo B da Copa do Nordeste e soma 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, 6 gols marcados e 15 gols sofridos.

Já CRB ocupa a 4° posição do Grupo A da Copa do Nordeste com 3 vitórias e 4 empates, além de 13 gols marcados e 8 gols sofridos.

Prováveis escalações

Bahia: Mateus Claus; André, Kanu, David Duarte e Matheus Bahia; Diego Rosa, Mugni e Yago Felipe; Kayky, Arthur Sales e Ricardo Goulart. Técnico: Renato Paiva.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo; Mike, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

FICHA TÉCNICA

Bahia x CRB

Copa do Nordeste

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Horário: 22 de março de 2023, 21h30