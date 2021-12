Bahia renova contrato com paraense Rossi até 2022 para jogar na Série B

O Bahia optou pela renovação automática do contrato do atacante Rossi para 2022 e o atleta irá jogar a Série B na próxima temporada, segundo o "Bahia Notícias". O atleta tem sido peça chave do Tricolor de Aço nos dois últimos anos.

No Brasileirão de 2020, o atacante havia participado de 34 dos 38 jogos da competição, marcado cinco gols e contribuído com duas assistências. Em 2021, o jogador atuou em 24 partidas, marcou dois tentos, mas distribuiu cinco assistências.

Com isso, o Bahia começa a pensar em 2022 e traça uma estratégia para retornar à elite do futebol brasileiro. A equipe garantiu a permanência do técnico Guto Ferreira para iniciar o próximo ano e a do goleiro Danilo Fernandes.



Na próxima temporada, o Bahia irá encontrar grandes adversários na Série B em busca do acesso. Além do tricolor, o torneio irá contar com as presenças de Cruzeiro, Vasco da Gama e Grêmio.