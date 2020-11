Audiência: SBT sofre primeira derrota exibindo Flamengo na Libertadores

O SBT não conseguiu bater a liderança de audiência na noite desta terça-feira transmitindo o empate entre Racing, da Argentina, e Flamengo, que terminou em 1 a 1, pela Copa Libertadores. Ao contrário dos números considerados excelentes no Rio de Janeiro e que vinham colocando o Rubro-Negro como o carro-chefe do esporte na emissora, desta vez, o futebol no canal de Silvio Santos acabou perdendo para a novela da Globo.+ Veja como foram os resultados da Copa Libertadores e saiba quais os próximos jogos

A informação é do Uol. Segundo dados prévios da cidade do Rio de Janeiro obtidos pela emissora, o período do "Jornal Nacional", que foi esticado para tentar bater a audiência do SBT com o futebol, e da novela "A força do querer" acabou batendo 26 pontos de médias, superando os 18 do SBT com o Flamengo, que ainda teve picos de 21.

Apenas quando a atração musical "The voice" foi ao ar é que o SBT conseguiu assumir números melhores que a Globo. O jogo, que foi transmitido por Téo José, Jorginho e Mauro Beting, também foi vista pelos torcedores na Grande São Paulo.

Na capital paulista, os números mantiveram a média da partida entre Tigre x Palmeiras, em outubro. Ou seja, foram sete pontos de média, sendo superado pela Globo (28 pontos) e perdendo para a Record (dez pontos).

Já em Brasília, outra região que costuma a lotar estádios para assistir ao Rubro-Negro, a capital brasileira teve o Flamengo como maior audiência (16 pontos). Em Porto Alegre, o SBT ficou na segunda colocação, com seis pontos, perdendo para a Globo, com 27 pontos.