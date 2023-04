Atlético-MG x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (29/04) pelo Brasileirão

As equipes Atlético-MG x Athletico-PR disputam neste sábado (29/04) a 3° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-MG x Athletico-PR ao vivo?

A partida Atlético-MG x Athletico-PR poderá ser assistida pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Atlético-MG x Athletico-PR chegam para o jogo?

Atlético-MG estreou na competição com uma derrota de 2 a 1 para o Vasco, que foi seguida de um empate sem gols com Santos.

Já Athletico-PR já passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Goiás e uma derrota com o mesmo placar para o Fluminense.

No dia 18 de abril, Athletico-PR obteve uma vitória de 2 a 1 sobre Atlético-MG pela Copa Libertadores da América.

Prováveis Escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Rubens; Otávio, Edenílson, Patrick e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Athletico-PR: Bento; Madson; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Terans; Cuello, Thiago Andrade e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Athletico-PR

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 29 de abril de 2023, 21h