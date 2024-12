Atlético-MG se aproxima da contratação do português Luís Castro

O Atlético-MG está próximo de acertar a contratação de Luís Castro como treinador para a próxima temporada. Após semanas de negociação, clube e técnico caminham para um desfecho positivo.

Luís Castro, que está sem clube desde sua saída do Al Nassr, da Arábia Saudita, neste ano, apresentou uma série de exigências para aceitar o projeto do Galo. Entre os pedidos estão melhorias na infraestrutura, fortalecimento do elenco e maior autonomia na gestão do departamento de futebol.

Um ponto ainda em aberto é a situação financeira do treinador com o Al Nassr. Luís Castro tem salários a receber até o meio de 2025, e não há informações sobre como será resolvida essa pendência. Resta saber se ele abrirá mão do montante ou se o Atlético-MG assumirá parte dos valores.

O clube mineiro não comenta oficialmente as tratativas, mas fontes indicam que as conversas avançaram significativamente. A notícia foi publicada inicialmente pela Rádio Itatiaia. No entanto, ainda não há data definida para a chegada de Luís Castro ao Brasil, nem detalhes sobre a assinatura do contrato.