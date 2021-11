Atlético-MG já fala em renovação de contrato do atacante Hulk

O atacante Hulk chegou no início de 2021 ao Atlético-MG e conquistou respeito do clube e da torcida, sendo jogador mais valioso da equipe na temporada. E, a parceria entre Galo e Hulk está prestes a ser estendida. O jogador deve seguir no time mineiro pelo menos até o fim de 2023.

E a revelação da quase renovação do acordo com Hulk foi feita pelo presidente do clube, Sérgio Coelho, durante evento na Arena MRV, futura casa do Galo. O atacante assinou contrato até o fim de 2022, mas há com cláusula de ampliação do vínculo por mais uma temporada.

O presidente explicou que no contrato de Hulk prevê acionamento de renovação automática de 2022 para 2023 se o jogador fizer 20 partidas na próxima temporada. A informação não tinha precisão total e foi retificada pela assessoria do clube.

Todavia, Hulk se mostrou um jogador muito presente entre os titulares, entrando em campo 61 vezes, marcando 27 gols e dando 12 assistências.

- Nós fizemos, para que todos saibam, fizemos o contrato com o Hulk até o fim de 2022. Tendo uma cláusula que, se ele jogar, pelo menos, ao que me parece 20 partidas, estaria renovado automaticamente até 2023. Então, a gente entende que até o fim de 2023, o Hulk será jogador do Galo - disse Sérgio Coelho, à Web Rádio Galo.

O Atlético-MG, por meio da assessoria de comunicação, se pronunciou sobre o assunto, explicando a fala do presidente:

-Sobre as declarações do presidente Sérgio Coelho, na noite desta quinta-feira, 18/11, acerca do contrato do atacante Hulk, o Clube esclarece que:

1) O atleta tem contrato vigente até dezembro de 22, cujas cláusulas estão em regime de confidencialidade;

2) O contrato prevê que, atingida determinada meta, o mesmo será renovado, automaticamente, até o final de 23;

3) Não houve nenhuma nova negociação com o atacante; os pontos citados nos itens 1 e 2, acima, já faziam parte do contrato original entre Clube e Atleta;

4) Por fim, o Atlético esclarece que o Clube, sua diretoria, atletas e comissão técnica estão focados na temporada 2021 e nos jogos decisivos que ainda restam-dizia o comunicado.