Atlético-MG derrota o Grêmio no Mineirão e amplia vantagem para os rivais na liderança do Brasileiro

O Atlético-MG teve um duro embate com o Grêmio, nesta quarta-feira, 3 de novembro, no Mineirão, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro venceu o Tricolor Gaúcho por 2 a 1, gols de Zaracho e Vargas, de pênalti, para o alvinegro, com Campaz marcando o gol gremista.

O resultado foi muito bom para o Galo, pois não deve mais nenhum jogo e com o triunfo mantém grande distância para os rivais. O alvinegro chegou aos 62 pontos. São 10 pontos a mais do que o vice-líder Palmeiras e 12 de frente para o Flamengo. A equipe de Vagner Mancini segue na 19ª colocação, com 26 pontos e caminha fortemente para jogar a Série B de 2021.

O duelo foi equilibrado o tempo todo e o VAR foi decisivo, pois foi na chamada do árbitro de vídeo que se viu o pênalti cometido por Campaz. De resto, não houve um domínio absoluto de um time sobre o outro.

Primeiro tempo sem brilho, mas prevaleceu a eficiência do Galo

Atlético-MG e Grêmio não se “esconderam” do jogo, mas estavam pouco inspirados. O time gremista teve um gol bem anulado. E Zaracho abriu o placar e o caminho para a conquista dos três pontos.

Grêmio reage no segundo tempo e tenta sair do “atoleiro”

Uma das maiores equipes do Brasil faz um campeonato medonho. Campaz empatou em boa trama, mas o ponto conquistado durou pouco tempo.

VAR “fecha” o placar para o Galo

O árbitro de vídeo viu, acertadamente, uma penalidade de Campaz, quando a bola bateu em seu cotovelo. Vargas converteu e marcou seu 10º gol na temporada. Foi a oitava penalidade a favor do Galo neste Brasileiro. É o time que mais teve marcações a seu favor.

Galo rumo ao título. Grêmio rumo à Série B

O alvinegro faz contas para chegar logo à conquista do campeonato e já mira a pontuação de campeão. O time gaúcho precisa vencer pelo menos cinco jogos para sair da zona da degola.



Próximos jogos

O Galo encara o América-MG, no clássico mineiro do Brasileirão. O duelo será no domingo, 7 de novembro, às 16h, no Mineirão. O Grêmio fará um pesado Grenal, contra o Internacional, sábado, 6, às 19h, no Beira-Rio



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG 2 x 1 GRÊMIO

Data: 3 de novembro 2021

Horário: 21h(de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos do SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Gols: Zaracho, aos 11'-1ºT(1-0), Campaz, aos 10’-2ºT(1-1), Vargas (pênalti), aos 29’-2ºT(2-1)

Cartões amarelos: Borja (GRE), Campaz (GRE), Pedro Geromel (GRE), Lucas Silva (GRE), Nacho Fernández (ATL), Zaracho (ATL), Tchê Tchê (ATL), Mariano (ATL), Allan(ATL)

Cartões vermelhos:

Público e renda: 56 624/não divulgada

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Guga (Mariano, aos 24’-2ºT), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair, aos 4’-2ºT), Zaracho (Savarino, aos 25’-2ºT) e Nacho; Hulk (Vargas, aos 25’-2ºT) e Diego Costa (Nathan, aos 45’-2ºT).

GRÊMIO (Técnico:Vagner Mancini)

Brenno; Vanderson, Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos (Jhonata Robert, aos 35’-2ºT), Lucas Silva (Matheus Sarará, aos 31’-2ºT) e Villasanti (Campaz, aos 34’-1ºT); Ferreira (Alisson, aos 31’-2ºT) e Douglas Costa; Borja (Diego Souza, aos 36’-2ºT).