Atlético-MG anuncia Adidas como nova fornecedora de material esportivo para 2022

O Atlético-MG terá roupa nova em 2022. O clube anunciou, no início desta tarde de segunda-feira, 13 de dezembro, a sua nova fornecedora de uniformes, a alemã Adidas. O contrato começa a valer a partir de 1º de julho de 2022, quando acaba a parceria com a francesa Le Coq Sportif, que vestia o Galo desde 2019. O acordo com a gigante vai até 2025 e será o retorno da Adidas como fornecedora após três décadas.

- O acordo com a Adidas reforça nosso compromisso de associar a marca do Galo com líderes mundiais. A marca contribuirá para que mais torcedores, em vários lugares do mundo, possam acessar os produtos do Atlético - afirmou o presidente do clube, Sérgio Coelho.

A nova parceira fará o uniforme do time alvinegro para a estreia em seu novo estádio, a Arena MRV, que ficará pronto em 2022 e será inaugurado em 2023.



- Estamos muito honrados com o retorno das três listras ao uniforme atleticano. Acreditamos na força desta parceria e estamos ansiosos para mostrar ao torcedor nosso portfólio de produtos - disse a diretora sênior de marketing da Adidas, Daniela Valsani.