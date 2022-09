Atlético-GO x Internacional: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (19/09) pelo Brasileirão

As equipes Atlético-GO x Internacional disputam nesta segunda-feira (19/09) a 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-GO x Internacional?

A partida Atlético-GO x Internacional pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Atlético-GO x Internacional​ chegam para o jogo?

Atlético goianiense é o vice-lanterna do Brasileirão e soma 5 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, 23 gols marcados e 40 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas.

Já Inter está em 3° lugar e detém 12 vitórias, 10 empates e 4 derrotas, além de 41 gols marcados e 25 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas.

Prováveis Escalações

Atlético-GO: Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Rhaldney e Shaylon; Airton, Churín e Wellington Rato. Técnico: Eduardo Baptista.

Inter: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson, De Pena e Alan Patrick (Mauricio); Pedro Henrique e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Internacional

Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 19 de setembro de 2022, 20h