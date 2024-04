Atleta do Bayer Leverkusen lamenta permanência de Xabi Alonso no comando da equipe: 'É uma pena'

Um atleta do Bayer Leverkusen expressou sua insatisfação ao saber que Xabi Alonso permanecerá no comando técnico do clube na próxima temporada. O lateral Stanisic demonstrou surpresa com a decisão do treinador, especialmente considerando o interesse do Bayern de Munique e do Liverpool.

"Estou feliz por ele estar contente aqui. Mas, para mim, é uma pena, é claro. Certamente eu esperava por um desfecho diferente. Mas é o que é", afirmou Stanisic.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Duelos das oitavas de final da Liga Europa estão definidos; veja os confrontos ]]

A decepção do lateral tem razão de ser: ele segue no Bayern de Munique, mas está emprestado ao Leverkusen na atual temporada. Sua expectativa era reencontrar Xabi Alonso no clube bávaro, que já deixou claro que conta com o jogador para a temporada 2024/2025.

"Eu fiz a escolha certa ao optar por jogar no Leverkusen. Esperava ganhar minutos e continuar progredindo. Foi difícil na primeira metade da temporada, cheguei a ficar insatisfeito. No final, o mais importante é a equipe", concluiu Stanisic.