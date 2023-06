Xabi Alonso é favorito para substituir Ancelotti no Real Madrid, diz jornal

Com o acordo encaminhado para Carlo Ancelotti ser o novo técnico da Seleção Brasileira a partir de 2024, o Real Madrid já planeja o futuro do time mesmo sem data definida para a saída do italiano. E o favorito para substituir o treinador já está definido: é o ex-meio-campista do time, o espanhol Xabi Alonso, que atualmente comanda o Bayer Leverkusen, da Alemanha. A informação é do jornal alemão ‘Bild’.

Com jogador, Alonso teve passagem por cinco temporadas no clube merengue, entre 2009 e 2014, além de ser campeão da Champions em seu o último ano no clube, sob comando de Ancelotti.

Aos 41 anos, o espanhol assumiu o comando do Bayer Leverkusen em outubro do ano passado, período em que o time estava na penúltima colocação da Bundesliga. Alonso fez história no time ao terminar o campeonato na sexta posição e nas semifinais da Liga Europa. Como treinador, Alonso também comandou a Real Sociedad B por três anos.

Mesmo cobiçado por grandes times da Europa, como PSG e Tottenham, o técnico optou por garantir a permanência até junho de 2024 no clube alemão. Ainda de acordo com o jornal, a intenção do espanhol é permanecer pelo menos dois anos no Bayer para fazer um bom trabalho e, posteriormente, ir para uma equipe mais expressiva.

Oficialmente a CBF ainda não se pronunciou, mas informações de bastidores dão como certo o um acordo verbal com Carlo Ancelotti, de 64 anos, para ser o novo técnico da seleção brasileira. O italiano tem vínculo com o Real Madrid até o final da próxima temporada, sem previsão de data para iniciar o trabalho no Brasil antes disso.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Esportes, Pedro Cruz)