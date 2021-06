Atleta da 2ª divisão do Campeonato Gaúcho é preso a caminho de partida

Um atleta ainda não identificado do Sport Clube 12 Horas-RS foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto estava a caminho da partida do clube desta quarta-feira contra o Rio Grande, válida pelas quartas de final da segunda Divisão do Campeonato Gaúcho. O jogador de 24 anos é suspeito de participar de dois sequestros no estado.

Ao portal "ge.globo", um dirigente do 12 Horas confirmou que o atleta tem vínculo com o clube e que uma nota será divulgada pelo time após a partida desta tarde. A PRF divulgou que a prisão aconteceu na noite desta terça-feira, quando agentes pararam o ônibus que transportava a equipe para o jogo em Rio Grande.

De acordo com a Polícia, os agentes consultaram os passageiros do ônibus e descobriram que um deles era foragido por ser suspeito em dois casos de sequestro e por associação criminosa. O homem de 24 anos era procurado por uma pelo crime que aconteceu na cidade de Osório em 2019 e por um outro em Santo Antônio da Patrulha.

"Para nós, foi uma surpresa. Fizemos duas consultas no sistema. Nos surpreendeu. Estávamos trabalhando uma operação na região em várias frentes. É um trabalho normal, independente do veículo, fizemos a abordagem. Um deles tinha um mandado de prisão em aberto. De imediato foi conduzido à delegacia de Policia Civil de Pelotas. Era um procedimento de rotina. Não teve resistência", afirmou o chefe da delegacia da PRF de Pelotas, Fabiano Goia.

O Sport Clube 12 Horas vai vencendo o Rio Grande por 2 a 1 pela quarta de final da Segunda Divisão do Campeonato Gaúcho.