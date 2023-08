Athletico-PR x Bolívar: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/08) pela Copa Libertadores

Athletico-PR x Bolívar disputam hoje, terça-feira (08/08), a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo começa às 21h (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, PR. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico-PR x Bolívar ao vivo?

A partida entre Athletico-PR x Bolívar poderá ser acompanhada ao vivo pelo serviço de streaming Star Plus e pelo canal de televisão por assinatura ESPN.

Como Athletico-PR x Bolívar chegam para o jogo?

O Athletico-PR joga em casa precisando reverter um placar complicado contra o boliviano. A equipe perdeu por 3 a 1, jogando na altitude, e precisa de dois gols de vantagem para pelo menos decidir nos pênaltis. O time vem de um empate com o Santos por 1 a 1 e não vence a 3 jogos.

Já o Bolívar joga com uma larga vantagem. Com a vitória por 3 a 1, o time pode perder com até um gol de diferença que continuará se classificando para as quartas de final da Libertadores. São seis jogos sem perder e apenas uma derrota em 12 partidas.

Athletico-PR x Bolívar: prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Vidal; Pablo (Vitor Bueno), Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Bolívar: Lampe; Diego Bejarano; Ferreyra, José Sagredo e Bentaberry; Villamil, Justiniano e Bruno Sávio; Pato Rodríguez, Francisco da Costa (Fernando Saucedo) e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Bolívar

Copa Libertadores

Local: Ligga Arena, em Curitiba, PR

Data/Horário: 08 de agosto de 2023, 21h