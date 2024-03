Athlético-PR acerta contratação de Cuca, e notícia repercute negativamente

Apesar de ainda não haver anúncio oficial, tudo indica que o técnico Cuca é o novo comandante do Athlético-PR. O anúncio do clube deve ocorrer ainda nesta segunda-feira (4), um dia após a demissão de Paulo Turra. No entanto, a contratação de Cuca no mês da mulher pode render polêmica para o clube, isso porque o técnico já foi investigado por estupro de uma menor de idade na Suíça, nos anos 80.

A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffman, que é paranaense, chegou a comentar sobre a contratação do treinador. Para ela, o caso é “estarrecedor”.

A notícia da contratação de Cuca também repercutiu em diversas redes sociais. Entre defensores, também existe quem acha que o cargo de treinador não deveria ser ocupado por alguém que cometeu um crime tão grave.

Relembre o caso

Cuca foi investigado em 1987, na Suíça, pelo estupro coletivo de uma jovem de 13 anos. Na época, ele era jogador do Grêmio e realizava uma excursão na Europa com o clube. Além dele, outros três jogadores foram presos e viraram réus. Em 2023, o Tribunal de Berna-Mitteland anulou a condenação por prescrição do crime.