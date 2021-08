Athletico Paranaense x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Neste domingo (22), às 16h, Athletico Paranaense e Corinthians se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão-2021, na Arena da Baixada. Enquanto o Corinthians busca engatar uma sequência de vitórias, o Furacão tenta voltar a vencer, após perder suas três últimas partidas no Brasileirão.



Para a partida, o Corinthians deve manter a escalação que conquistou a vitória diante do Ceará, na última rodada, por 3 a 1, na Neo Química Arena. Renato Augusto deve iniciar a partida no banco de reservas, ainda recuperando sua boa forma física.

Com a vitória na última partida, a equipe paulista busca somar mais pontos e subir na tabela. Atualmente na 11ª posição, com 21 pontos, uma vitória pode colocar o Corinthians até no G6, dependendo dos outros resultados.

Quem está no G6 e apenas dois pontos a frente do Corinthians é o Athletico Paranaense, atual sexto colocado na tabela, o time do Paraná tem 23 pontos somados até aqui, mas vem de partidas ruins.

O Furacão não vence há três rodadas, somando três derrotas. Duas dessas derrotas foram diante de equipes que estão na parte de baixo da tabela, como o São Paulo e o Cuiabá, e uma delas, contra o Tricolor, foi na Arena da Baixada, palco do jogo contra o Corinthians.

A equipe, porém, chega motivada após vencer a LDU, do Equador, por 4 a 2 nas quartas de final da Sul-Americana e garantir a classificação para a semifinal, onde enfrentará o Peñarol, do Uruguai.

Veja todas as informações da partida:

ATHLETICO PARANAENSE X CORINTHIANS

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 22/8/2021, às 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Bruno Raphael Pires (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

Onde acompanhar: Globo (SP, PE, AL, BA, MT, MS e SC), Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

ATHLETICO PARANAENSE

Santos; Khellven, Pedro Henrique (Luan Patrick), Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Nicolas; Léo Cittadini, Erick, Fernando Canesin e Christian; Carlos Eduardo e Renato Kayzer. Técnico: António Oliveira.

Suspensos: -

Pendurados: Léo Cittadini, Antonio Oliveira (técnico), Erick, Renato Kayzer, Matheus Babi e Nikão

Voltam de suspensão: Thiago Heleno e Richard (Ambos pelo 3º Amarelo)

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fabio Santos; Gabriel, Roni e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Jô. Técnico: Sylvinho.

Desfalques: Gustavo Mantuán (Covid-19)

Suspensos: -

Pendurados: Roni, Cantillo, Gil, Marquinhos e Gabriel

Voltam de suspensão: -