Athletic Bilbao x Osasuna: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (09/01) pela La Liga

As equipes Athletic Bilbao x Osasuna disputam nesta segunda-feira (09/01) a 16° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletic Bilbao x Osasuna ao vivo?

A partida Athletic Bilbao x Osasuna pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Athletic Bilbao x Osasuna​ chegam para o jogo?

Athletic Bilbao está em 7° lugar em La Liga e soma 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 24 gols marcados e 14 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Osasuna ocupa a 9° posição da competição com um total 7 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 16 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Athletic: Agirrezabala; De Marcos, Álvarez, Daniel Vivian e Berchiche; Dani García, Mikel Vesga, Iñaki Williams, Sancet e Nico Williams; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Osasuna: Sergio Herrera; Diego Moreno, David García, Hernández e Juan Cruz; Lucas Torró, Moncayola, Oroz e Gómez; Ávila e Budimir. Técnico: Jagoba Arrasate.

FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao x Osasuna

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio de San Mamés, em Bilbau

Data/Horário: 09 de janeiro de 2023, 17h