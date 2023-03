Atalanta x Empoli: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (17/03) pelo Campeonato Italiano

As equipes Atalanta x Empoli disputam nesta sexta-feira (17/03) a 27° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Empoli ao vivo?

A partida Atalanta x Empoli pode ser assistida ao vivo pelo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Atalanta x Empoli chegam para o jogo?

Atalanta ocupa a 6° posição do Campeonato Italiano com 12 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 42 gols marcados e 30 gols sofridos.

Já Empoli está em 14° lugar na competição e acumula 6 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 23 gols marcados e 34 gols sofridos.

Prováveis escalações

Atalanta: Juan Musso, Rafael Toloi, Merih Demiral, Giorgio Scalvini, Davide Zappacosta, Joakim Maehle, Marten de Roon, Ederson, Mario Pasalic, Duvan Zapata, Ademola Lookman.

Empoli: Samuele Perisan, Tyronne Ebuehi, Ardian Ismajili, Sebastiano Luperto, Fabiano Parisi, Jean-Daniel Akpa-Akpro, Razvan Marin, Jacopo Fazzini, Tommaso Baldanzi, Francesco Caputo, Martin Satriano.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Empoli

Campeonato Italiano

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo

Data/Horário: 17 de março de 2023, 16h45