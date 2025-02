Atalanta x Bologna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pela Coppa Itália

Atalanta x Bologna disputam hoje, terça-feira (04/02), as quartas de final da Copa Itália. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Bologna ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa da Itália, a Atalanta passou por uma vitória de 6 a 1 sobre Cesena, enquanto Bologna goleou Monza por 4 a 0.

Na Série A italiana, a Atalanta está em 3° lugar com 47 pontos. Já o Bologna ocupa a 7° posição da competição e acumula 37 pontos.

Atalanta x Bologna: prováveis escalações

Atalanta: Patricio; Kolasinac, Hien e Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon e Ruggeri; De Ketelaere e Samardzic; Retegui. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Bologna: Ravaglia; Holm, Lucumi, Beukema e Lykogiannis; Freuler e Pogba; Ndoye, Odgaard e Dominguez; Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Bologna

Coppa Italia

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália

Data/Horário: 04 de fevereiro de 2025, 17h