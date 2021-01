Com ex-atacante do Remo na lista, Tapajós anuncia mais reforços para o Parazão

O Tapajós ampliou o leque de reforços para o Campeonato Paraense de 2021. O Boto, único clube santareno no Parazão, postou nas redes sociais a contratação de mais dois atacantes: Amauri e William.

Ambos são campeões da segunda divisão paraense: Amauri, 21 anos, é paraense de Bonito, cidade do nordeste, com passagem pelo Coimbra Sports- MG, Athletic Club-MG e ainda pelo Clube Do Remo.

William, é maranhense, 21 anos e jogou pelo Andradina EC- SP, Corinthians- SP, Ponte Preta- SP, Ituano- SP, além da Tuna.

Agora são 14 jogadores contratados pelo Tapajós, cuja apresentação do elenco está marcada para o dia 1 de fevereiro em local a ser determinado pela diretoria.

Veja a relação dos contratados

Goleiro: Jader;

Lateral: Amaral;

Zagueiros: Michel, Ryan e Douglas;

Volantes: Paulo Curuá e Ricardinho;

Meias: Juninho e Adauto;

Atacantes: Danúbio, Carlos Junior e Caeté, William e Amauri.